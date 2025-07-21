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Аэропорт Минска предупредил пассажиров об изменениях в расписании

В аэропорту принесли извинения за возможные неудобства и попросили с понимание отнестись к сложившейся ситуации.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Национальный аэропорт Минск предупредил пассажиров и встречающих о возможных изменениях в расписании авиарейсов, соответствующее сообщение было распространено в понедельник.

«В связи с участившимися в последнее время ограничениями по использованию воздушного пространства в расписание авиарейсов могут вноситься изменения», — говорится в сообщении.

Пассажиров, встречающих и провожающих просят учитывать данную информацию и планировать поездку в аэропорт заранее. При этом рекомендуется руководствоваться актуальным расписанием и статусом рейса на онлайн-табло аэропорта либо авиакомпании.

В воздушной гавани заверили, что персонал аэропорта делает все, чтобы в краткие сроки обслуживать рейсы для минимизации отклонений от расписания.

В аэропорту принесли извинения за возможные неудобства и попросили пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся текущей ситуации.

В ряде российских аэропортов, в том числе московских, в последние дни неоднократно вводились ограничения на полеты, из-за чего воздушные гавани и перевозчики были вынуждены менять время прилетов и вылетов. Некоторые рейсы, в том числе в Минск, были отменены.