Аэропорт Минска предупредил пассажиров об изменениях в расписании

В ряде российских аэропортов, в том числе московских, в последние дни неоднократно вводились ограничения на полеты, из-за чего воздушные гавани и перевозчики были вынуждены менять время прилетов и вылетов. Некоторые рейсы, в том числе в Минск, были отменены.