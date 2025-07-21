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В Воронеже на две недели ограничат движение по ВоГРЭСовской дамбе

На улице Степана Солодовникова запланирован ремонт теплотрассы.

В дорожном управлении мэрии Воронежа предупредили о том, что с 22 июля по 4 августа будет ограничено движение на ВоГРЭСовской дамбе. Это связано с необходимостью плановых работ на участке теплотрассы. Работы начнутся в 8:00 22 июля и завершатся к 23:50 4 августа.

На этот период на дороге напротив здания № 2 В по улице Степана Солодовникова будет запрещено движение по выделенной полосе общественного транспорта, при движении от ул. 20-летия Октября в сторону Лебедева.

Водителей просят быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.