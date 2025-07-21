Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Надбавки к зарплате выросли в одной из бюджетных отраслей Беларуси

В Беларуси в одной из бюджетных отраслей подняли надбавки.

Источник: Комсомольская правда

Надбавки к зарплате выросли в одной из бюджетных отраслей Беларуси. Это следует из постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 59 от 10 июля 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Согласно информации, были внесены изменения в постановление Минсельхозпрода № 36 от 19 июня 2019 года. В частности, был увеличен размер надбавки к заработной плате за специфику ветеринарной деятельности со 110% до 155% оклада. Указанная надбавка имеет адресную направленность. Она устанавливается для ветеринарных сотрудников бюджетных организаций независимо от их ведомственной подчиненности.

Также были увеличены размеры средств, которые предусматриваются в соответствующих бюджетах на установление надбавок за сложность и напряженность руководителям, специалистам, а также другим служащим и за характер труда рабочим в бюджетных организациях. Например, если решение на установление озвученной надбавки были направлены средства в размере 90% от суммы окладов, то сейчас это 120%.

Ранее Минтруда сказало, кому из белорусов снизили страховой стаж для пенсии.

Тем временем мы узнали график отключения горячей воды в Минске в августе 2025: полный список адресов, даты отключения.

А еще мы собрали, что можно и нельзя делать в день Казанской иконы Божией Матери 21 июля на Зажинки.