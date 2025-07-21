Надбавки к зарплате выросли в одной из бюджетных отраслей Беларуси

Также были увеличены размеры средств, которые предусматриваются в соответствующих бюджетах на установление надбавок за сложность и напряженность руководителям, специалистам, а также другим служащим и за характер труда рабочим в бюджетных организациях. Например, если решение на установление озвученной надбавки были направлены средства в размере 90% от суммы окладов, то сейчас это 120%.