Надбавки к зарплате выросли в одной из бюджетных отраслей Беларуси. Это следует из постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 59 от 10 июля 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Согласно информации, были внесены изменения в постановление Минсельхозпрода № 36 от 19 июня 2019 года. В частности, был увеличен размер надбавки к заработной плате за специфику ветеринарной деятельности со 110% до 155% оклада. Указанная надбавка имеет адресную направленность. Она устанавливается для ветеринарных сотрудников бюджетных организаций независимо от их ведомственной подчиненности.
Также были увеличены размеры средств, которые предусматриваются в соответствующих бюджетах на установление надбавок за сложность и напряженность руководителям, специалистам, а также другим служащим и за характер труда рабочим в бюджетных организациях. Например, если решение на установление озвученной надбавки были направлены средства в размере 90% от суммы окладов, то сейчас это 120%.
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