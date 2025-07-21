Самарцам предлагают купить сундук из железных монет за 1,1 млрд рублей на Авито

На платформе «Авито» регулярно появляются лоты с нестандартными характеристиками и чрезмерно высокими ценами.
Очередным таким предложением стал массивный сундук, изготовленный полностью из 10-копеечных монет, стоимость которого оценивается владельцем в 1,1 миллиарда рублей.
Вес самого изделия составляет приблизительно 50 килограммов, однако при заполнении его монетами масса конструкции способна превысить 350 килограммов.
Как утверждает продавец, предмет способен привлекать финансовое благополучие и его стоит рассматривать как интересное приобретение для коллекционеров, инвесторов и ценителей необычных вещей.
Ранее сообщалось, что в Самарской области в результате пожара в бане пострадали три человека.
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