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Самарцам предлагают купить сундук из железных монет за 1,1 млрд рублей на Авито

На платформе «Авито» регулярно появляются лоты с нестандартными характеристиками и чрезмерно высокими ценами.

На платформе «Авито» регулярно появляются лоты с нестандартными характеристиками и чрезмерно высокими ценами.

Очередным таким предложением стал массивный сундук, изготовленный полностью из 10-копеечных монет, стоимость которого оценивается владельцем в 1,1 миллиарда рублей.

Вес самого изделия составляет приблизительно 50 килограммов, однако при заполнении его монетами масса конструкции способна превысить 350 килограммов.

Как утверждает продавец, предмет способен привлекать финансовое благополучие и его стоит рассматривать как интересное приобретение для коллекционеров, инвесторов и ценителей необычных вещей.

Ранее сообщалось, что в Самарской области в результате пожара в бане пострадали три человека.

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