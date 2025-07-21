Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги часть усадьбы Зуровых на Рождественской

Речь идет о нежилом помещении на цокольном этаже здания. Его площадь составляет 74,3 кв. м.
Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Нижнего Новгорода теперь нужно организовать работу по оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, после чего продать его на аукционе.
Дата торгов пока не назначена.
Напомним, пожар произошел в усадьбе Зуровых в октябре 2024 года.
Справка.
Дом № 44 по улице Рождественская принадлежал городскому голове, купцу Алексею Губину. После обвинения в растрате он был вынужден продать часть своих объектов недвижимости. Особняк у него выкупили купцы Зуровы, торговавшие железом. В настоящее время здесь располагается хостел и паб.