Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги часть усадьбы Зуровых на Рождественской

Дом № 44 по улице Рождественская принадлежал городскому голове, купцу Алексею Губину. После обвинения в растрате он был вынужден продать часть своих объектов недвижимости. Особняк у него выкупили купцы Зуровы, торговавшие железом. В настоящее время здесь располагается хостел и паб.