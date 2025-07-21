Нацбанк: белорусы переводят вклады из валюты в белорусские рубли

«В абсолюте это почти 11 миллиардов белорусских рублей, но что важно — в структуре привлечения депозитов они уже составляют более 85%. Это говорит о доверии и о том, что население все-таки поменяло свои приоритеты и видит возможным долгосрочное вложение в депозиты», — заключил Егоров.