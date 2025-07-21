Нацбанк: белорусы переводят вклады из валюты в белорусские рубли

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Белорусы постепенно уменьшают объемы валютных вкладов в банках, рассказал в эфире «Первый информационный» первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров.
По его словам, Нацбанк не ведет учет количества депозитов, которые были конвертированы из иностранной валюты в рубли. Но при этом есть возможность фиксировать, если деньги с депозитного счета прямо в банке переоформляются на рублевый счет.
«В рамках мониторинга за первый квартал мы видим, что примерно 70 миллионов белорусских рублей — это прямо то, что можно было посчитать — перетекли с валютных депозитов на рублевые, долгосрочные депозиты», — сказал Егоров.
Зампредседателя также добавил, что в целом наблюдается тенденция к снижению объемов валютных депозитов как в долларах, так и в евро.
«Полагаем, что большая часть этих денег — перекладывание этих депозитов в рублевые», — подчеркнул Егоров.
Кроме того, он отметил, что с начала года прирост долгосрочных депозитов в белорусских рублях составил порядка 20%. Эта цифра превышает заложенные ранее ожидания Нацбанка.
«В абсолюте это почти 11 миллиардов белорусских рублей, но что важно — в структуре привлечения депозитов они уже составляют более 85%. Это говорит о доверии и о том, что население все-таки поменяло свои приоритеты и видит возможным долгосрочное вложение в депозиты», — заключил Егоров.