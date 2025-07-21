Автоэксперт рассказал, что делать с затопленной машиной

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр призвал отвезти оказавшийся в воде автомобиль на станцию технического обслуживания и заняться его сушкой. Эксперт также отметил, что во время сильного дождя сцепление колёс с дорогой ухудшается, что увеличивает тормозной путь. Кроме того, при попадании в глубокую лужу возникает риск утопления автомобиля. Однако наибольшую опасность представляет гидроудар, который особенно критичен для машин с дизельными двигателями.