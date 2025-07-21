Динамика положительная по всем направлениям. Банк развития подвел итоги работы за первое полугодие

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Банке развития подвели итоги работы за шесть месяцев текущего года. Отмечается положительная динамика по всем направлениям деятельности, сообщили в пресс-службе банка по итогам расширенного заседания правления.
«Промежуточные плановые задачи по объемным показателям выполнены, а общий объем финансирования экономики составил почти Br6 млрд. При этом самый высокий прирост — более 30% — отмечается по направлению поддержки малого и среднего предпринимательства», — сообщил председатель правления Сергей Столярчук.
Он также отметил некоторые знаковые достижения за первое полугодие, среди которых практическая реализация проектов в области коммерциализации научных разработок, дебютный проект промышленной ипотеки в «Великом камне», создание и проведение нового конкурсного отбора по финансированию строительства плодохранилищ.
Всеми филиалами выполнены промежуточные задачи по инвестиционному кредитованию. Портфель инвестиционных и иных кредитов вырос почти на Br600 млн, а общий объем их выдачи составил почти Br1,6 млрд.
Также Банком развития продолжена активная реализация финансовой поддержки белорусского экспорта. Профинансированы производство и поставки на экспорт широкого спектра белорусских товаров: от продукции машиностроения и сельского хозяйства до бытовой и электротехники. Наблюдается тенденция по повышению качества структуры экспортного портфеля по сравнению с первым полугодием прошлого года.
Увеличились количество заключенных договоров с нерезидентами и удельный вес предоставленного им финансирования. Также, что немаловажно, выросло количество стран, в которые при поддержке банка будет поставляться отечественная продукция.
На поддержку малого и среднего предпринимательства Банком развития направлено порядка Br244 млн, или почти 70% от плана текущего года. По сравнению с первыми шестью месяцами 2024 года достигнут практически полуторакратный рост объемов финансирования.
Исходя из приоритетности поддержки экспортно ориентированных и импортозамещающих проектов малого и среднего предпринимательства, почти 90% в общем портфеле занимают проекты, связанные с производством и сельским хозяйством. Кроме того, на протяжении первого полугодия формировался задел по развитию новых инструментов финансовой поддержки МСП, который будет реализован в ближайшие месяцы.
Подводя итоги, Сергей Столярчук выразил уверенность, что все плановые показатели будут выполнены и эффект развития будет ощутим как в целом по республике, так и в отдельно взятом регионе или на предприятии. «У нас есть большие резервы, чтобы без потери качества и скорости принятия тех или иных решений реализовать во втором полугодии амбициозные, сложные и значимые задачи. Глава государства и правительство ожидают от нас максимально эффективной работы для еще большего укрепления экономики страны», — резюмировал Сергей Столярчук. -0-
Фото Банка развития.