Динамика положительная по всем направлениям. Банк развития подвел итоги работы за первое полугодие

Подводя итоги, Сергей Столярчук выразил уверенность, что все плановые показатели будут выполнены и эффект развития будет ощутим как в целом по республике, так и в отдельно взятом регионе или на предприятии. «У нас есть большие резервы, чтобы без потери качества и скорости принятия тех или иных решений реализовать во втором полугодии амбициозные, сложные и значимые задачи. Глава государства и правительство ожидают от нас максимально эффективной работы для еще большего укрепления экономики страны», — резюмировал Сергей Столярчук. -0-