Суд заблокировал работу производителя антисептиков «Мирамистин» и «Окомистин»

Издание сообщает, что изначально владельцем компании был Юрий Карафелов, однако в ноябре 2011 года «Инфамед К» перешел к головной организации — ООО «Инфамед» из Подмосковья. Через три года владельцем «Инфамед К» стал основатель компании и бывший депутат Калининградской областной думы Андрей Горохов. В 2021 году бенефициаром «Инфамед К» стал его сын — Антон Горохов. Он и владел компанией до июня 2025 года.