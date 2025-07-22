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Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 22 июля

Нацбанк Беларуси уменьшил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 22 июля, вторник.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком изменены курсы валют на 22 июля 2025 года, вторник. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали ниже.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В итоге на вторник, 22 июля, Национальный банк определил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9295 белорусского рубля, 1 евро — 3,4114 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7322 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, установленными на понедельник, 21 июля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали легче в валютной корзине. Заметнее в сторону уменьшения скорректирован курс американской валюты.

В денежном выражении курс доллара понизился на 0,0055 белрубля, курс евро стал ниже на 0,0052 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0032 белрубля.

Еще милиция вернула 500 тысяч рублей минчанину, которые он отдал незнакомой женщине.