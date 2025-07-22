Власти Петербурга оценили размер поступлений от туристического налога

За первый квартал 2025 года поступления в бюджет Петербурга от туристического налога, который сменил курортный сбор, составили 208 млн рублей. Об этом сообщила глава комитета финансов Светлана Енилина 21 июля в ходе совещания губернатора с членами правительства.