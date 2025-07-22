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Власти Петербурга оценили размер поступлений от туристического налога

За первый квартал 2025 года поступления в бюджет Петербурга от туристического налога, который сменил курортный сбор, составили 208 млн рублей. Об этом сообщила глава комитета финансов Светлана Енилина 21 июля в ходе совещания губернатора с членами правительства.

Плата за 2-й квартал поступит в конце июля в составе единого налогового платежа, отметила она. Всего по итогам года гостиницы заплатят 1 млрд рублей в рамках туристического налога, рассчитывают в Смольном.

Сейчас в едином реестре плательщиков туристического налога зарегистрировано 1308 объектов, еще 100 не прошли регистрацию, рассказала Светлана Енилина. Комфин ожидает, что все они войдут в реестр до 1 сентября.

С 1 января 2025 года на смену курортному сбору пришел туристический налог. Объем доходов бюджета Санкт-Петербурга от уплаты курортного сбора в 2024 (действовал с 1 апреля) году составил 776,5 млн рублей.