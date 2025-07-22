На острове Русский планируют заасфальтировать два больших участка дорог

На острове Русский в этом году заасфальтируют сразу два протяжённых участка дорог. Об этом сообщила пресс-служба администрации Владивостока.
Первый участок расположен от населённого пункта Кэт в сторону Шигино. Там работы уже начались и ведутся ускоренными темпами. Второй — от Подножья по направлению к Шигино. Для обеих территорий предусмотрено устройство надёжного скального основания, подготовка дорожного полотна и укладка двух слоёв асфальта. Также подрядчики установят новые остановочные павильоны, выполнят разметку, монтаж дорожных знаков и леерных ограждений на сложных участках.
За работы на каждом участке отвечают разные организации. Подготовительные мероприятия на пути от Кэт осуществляет компания «ИнвестСтройТорг», а работы от Подножья доверены компании «АРТРемстрой». Реализация проекта ведётся под контролем главы Владивостока Константина Шестакова.
«В этом году в дополнение к ранее заасфальтированным дорогам на Русском острове появится ещё 2,6 км новых дорог», — сказал мэр.
Администрация города подробно информирует приморцев о ходе проекта: к концу сентября запланировано завершение основных работ по направлению от Кэт, а сдача второго участка ожидается к концу октября. В рамках работ особое внимание уделяется не только качеству покрытия, но и благоустройству прилегающей территории: специалисты высаживают кустарники и следят за сохранением уникальных природных зон.
Асфальтирование на острове Русский осуществляется по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко при поддержке полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. За последние годы на острове уже обновили дороги в районах Кэт, Экипажный, ЖСК «Остров», а также создали современные проезды в посёлки Поспелово и Парис, на участках от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи. Весь комплекс работ направлен на повышение транспортной доступности и комфорта.