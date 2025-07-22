На острове Русский планируют заасфальтировать два больших участка дорог

Асфальтирование на острове Русский осуществляется по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко при поддержке полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. За последние годы на острове уже обновили дороги в районах Кэт, Экипажный, ЖСК «Остров», а также создали современные проезды в посёлки Поспелово и Парис, на участках от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи. Весь комплекс работ направлен на повышение транспортной доступности и комфорта.