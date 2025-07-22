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Нацбанк предупредил казахстанцев о поддельных купюрах

21 июля в Национальном банке страны рассказали о поддельных денежных знаках, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным пресс-службы Нацбанка, за первое полугодие 2025 года выявлено 96 поддельных денежных знаков на сумму 465 150 тенге. Из них 93 банкноты и три монеты.

Чаще всего подделывались банкноты номиналом пять тысяч тенге. Их выявлено 85 штук, что составило 88,5% от общего количества.

Банкноты подделываются в основном с использованием компьютерной техники и цветного принтера на обычной офсетной бумаге.

говорится в сообщении

При этом водяной знак на поддельной банкноте отсутствует. В случае обнаружения сомнительных банкнот, в том числе имитирующих внешние признаки подлинных денежных знаков, Нацбанк рекомендует немедленно обратиться в правоохранительные органы.