Нацбанк предупредил казахстанцев о поддельных купюрах

По данным пресс-службы Нацбанка, за первое полугодие 2025 года выявлено 96 поддельных денежных знаков на сумму 465 150 тенге. Из них 93 банкноты и три монеты.
Чаще всего подделывались банкноты номиналом пять тысяч тенге. Их выявлено 85 штук, что составило 88,5% от общего количества.
Банкноты подделываются в основном с использованием компьютерной техники и цветного принтера на обычной офсетной бумаге.
При этом водяной знак на поддельной банкноте отсутствует. В случае обнаружения сомнительных банкнот, в том числе имитирующих внешние признаки подлинных денежных знаков, Нацбанк рекомендует немедленно обратиться в правоохранительные органы.