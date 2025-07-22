Павильон с товарами из Хабаровского края откроется в Москве на этой неделе

Павильон «Сделано в Хабаровском крае» откроется в Москве в ближайшую пятницу, 25 июля. Открытие анонсировал накануне губернатор Дмитрий Демешин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Торгово-выставочная и презентационная площадка расположена недалеко от Кремля, в Дмитровском переулке. Жители и гости столицы смогут приобрести продукцию дальневосточных производителей: деликатесы, сладости, сувениры.
Помимо приобретения товаров, посетители павильона узнают о туристических маршрутах в Хабаровском крае.
— Москвичам и гостям столицы мы представим сладости, мясные и рыбные деликатесы, продукцию из даров тайги, мёд, сувениры и многое другое, — написал на своей странице в ВКонтакте губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. — Наверняка с удовольствием будут заглядывать в этот уголок родного региона и жители Хабаровского края. Но это не просто магазин, а место для того, чтобы узнать о нашем замечательном крае! Он задуман и для потенциальных туристов, которые смогут узнать об интересных маршрутах и крутых локациях, и для инвесторов — в атмосфере гостеприимства им точно будет легче принять решение о запуске у нас новых проектов. Обязательно обо всём расскажу и покажу, как наш региональный бренд завоёвывает Москву!