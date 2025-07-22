Российские карты UnionPay отключили в странах ЕС

Карты платёжной системы UnionPay, выпущенные Россельхозбанком, с 20 июля перестали обслуживаться на территории стран Европейского союза. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на обращения клиентов банка, находящихся за границей.
В службе поддержки Россельхозбанка подтвердили, что с указанной даты в ЕС действуют временные ограничения на проведение операций с использованием этих карт. Причины приостановки работы не уточняются, но пользователям рекомендовано заранее планировать альтернативные способы оплаты за рубежом.
Сбой в обслуживании затронул практически все страны ЕС, включая Австрию, Германию, Францию, Италию, Испанию, Польшу, Венгрию, Нидерланды, Чехию, Грецию, Кипр и другие. Всего ограничения распространяются более чем на 25 европейских государств.
Ранее стало известно, что в ЕС согласовали 18-й пакет санкций в отношении России. Впоследствии, 19 июля, он вступил в силу. Ограничения затрагивают как отдельных граждан, так и юридические структуры.