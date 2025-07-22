Российские карты UnionPay отключили в странах ЕС

В службе поддержки Россельхозбанка подтвердили, что с указанной даты в ЕС действуют временные ограничения на проведение операций с использованием этих карт. Причины приостановки работы не уточняются, но пользователям рекомендовано заранее планировать альтернативные способы оплаты за рубежом.