В Красноярском крае на 57% рухнул спрос на ипотеку

В Красноярском крае рухнул спрос на ипотеку. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.
По итогам первых пяти месяцев 2025 года в Красноярском крае на 57,5% сократился спрос на ипотечное кредитование по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
За последние 12 месяцев на 1 тысячу экономически активных жителей края пришлось 13,4 выданных ипотечных кредита, в 2024 году их было больше — 29,6. Средний размер ипотеки составил в 2025 году 3,88 млн рублей.
К слову, Красноярский край — не единственный регион, в котором сократилась выдача ипотечных кредитов. Снижение заметно по всей России. К примеру, в Новосибирске падение составило 56,5%, в Москве — 39%, в Санкт-Петербурге — 48,5%, а в Туве выдача ипотечных кредитов рухнула на 77,1%.
Ранее сообщалось о росте цен на бензин в Красноярском крае. Динамика роста цен увеличивается последние несколько месяцев.