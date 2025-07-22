В Красноярском крае на 57% рухнул спрос на ипотеку

К слову, Красноярский край — не единственный регион, в котором сократилась выдача ипотечных кредитов. Снижение заметно по всей России. К примеру, в Новосибирске падение составило 56,5%, в Москве — 39%, в Санкт-Петербурге — 48,5%, а в Туве выдача ипотечных кредитов рухнула на 77,1%.