Трамп намерен 100-процентные пошлины против покупателей нефти из России

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в свою очередь предупредил о возможных последствиях американских пошлин для Украины. Он выразил обеспокоенность тем, что рост цен на бензин и дизель станет неминуемым. Азаров также отметил, что дестабилизация на энергетическом рынке может затронуть не только Украину, но и глобальную экономику, поскольку российские энергоресурсы остаются критически важными.