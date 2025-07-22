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Трамп намерен 100-процентные пошлины против покупателей нефти из России

Ряд политиков считает, что ультиматум США по пошлинам выгоден России.

Источник: Аргументы и факты

Сенатор США Линдси Грэм* заявил в эфире Fox News, что бывший президент Дональд Трамп в случае возвращения к власти намерен ввести 100-процентные пошлины на поставки нефти из России в страны, продолжающие закупать её в обход западных санкций.

Под ограничения могут попасть, в частности, Индия, Китай и Бразилия, на долю которых, по словам Грэма, приходится около 80% российского нефтяного экспорта.

Экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв прокомментировал эти планы, отметив, что подобный ультиматум США может сыграть на руку Москве. Он подчеркнул, что Россия рассчитывает на перелом в зоне СВО и именно это обстоятельство повлияло на отказ от уступок внешнему давлению. По мнению Царёва, сохранение жёсткой позиции позволило избежать стратегических ошибок.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в свою очередь предупредил о возможных последствиях американских пошлин для Украины. Он выразил обеспокоенность тем, что рост цен на бензин и дизель станет неминуемым. Азаров также отметил, что дестабилизация на энергетическом рынке может затронуть не только Украину, но и глобальную экономику, поскольку российские энергоресурсы остаются критически важными.

На фоне этой неопределённости Евросоюз отказался публиковать «дорожную карту» поэтапного отказа от российского сжиженного газа.

Ранее Трамп выдвинул ультиматум о введении пошлин в размере 100% против Москвы и ее партнеров в случае, если военные действия на территории Украины не будут прекращены в течение 50 дней.

*Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.

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