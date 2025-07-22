Россиянам рассказали о положенных за доблестный труд льготах

Россияне, имеющие звание «Ветеран труда», имеют право на ряд льгот, в том числе на ежемесячную выплату, компенсацию части расходов на услуги ЖКХ. Об этом aif.ru рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда» и конкретные меры поддержки определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ.
«Как правило, региональным законодательством ветеранам труда предусмотрены следующие меры поддержки: ежемесячная денежная выплата, компенсация части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ежегодная денежная компенсация на приобретение топлива проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, при отсутствии индивидуального отопления с помощью электрических или газовых отопительных приборов, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, льготный проезд и другие меры социальной поддержки», — сказал Балынин.
Экономист напомнил, что ветеранами труда являются граждане, имеющие соответствующее удостоверение, трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин ил выслугу лет, необходимую для назначения пенсии, при условии, что они награждены орденами или медалями СССР или РФ, удостоены почетных званий СССР или России и т.д. Также право на это звание имеют лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
Звание «Ветеран труда» можно оформить через портал госуслуг, в МФЦ, в учреждении социальной защиты или через региональные порталы.
Ранее в Госдуме предложили восстановить федеральное звание «Ветеран труда».