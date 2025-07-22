Россиянам рассказали о положенных за доблестный труд льготах

Экономист напомнил, что ветеранами труда являются граждане, имеющие соответствующее удостоверение, трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин ил выслугу лет, необходимую для назначения пенсии, при условии, что они награждены орденами или медалями СССР или РФ, удостоены почетных званий СССР или России и т.д. Также право на это звание имеют лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.