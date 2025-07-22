В школах с 2026 года начнут изучать духовно-нравственную культуру

С 2026—2027 учебного года в российских школах появится новый предмет — «Духовно-нравственная культура России». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Минпросвещения. В ведомстве указано, что предмет официально вводится в школьную программу с начала указанного учебного года.
В настоящее время проходит экспертная оценка содержания образовательной программы. Как пояснили в министерстве, основная цель нового курса — формирование у школьников мировоззрения, опирающегося на традиционные духовно-нравственные ценности российского общества.
Программа будет включать изучение биографий и взглядов выдающихся государственных, культурных, научных и военных деятелей, включая участников СВО. Через их примеры школьникам намерены прививать идеи служения, патриотизма и созидания, укрепляя тем самым духовные ориентиры подрастающего поколения.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с авторами и редакторами нового учебника по истории заявил, что вопросы исторического просвещения важно затрагивать ещё в дошкольном возрасте. Сегодня используются единые подходы к преподаванию истории в школах с пятого класса.