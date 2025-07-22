В школах с 2026 года начнут изучать духовно-нравственную культуру

С 2026—2027 учебного года в российских школах появится новый предмет — «Духовно-нравственная культура России». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Минпросвещения. В ведомстве указано, что предмет официально вводится в школьную программу с начала указанного учебного года.