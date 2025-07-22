Курсы валют на 22 июля, цены на нефть и металлы

Нефть
Мировые цены на нефть снижались в понедельник вечером на ослаблении опасений вокруг предложения на рынке «черного золота», свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика, пишет 1prime.ru. По состоянию на 20:57 аст цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,82%, до 68,71 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,79%, до 65,53 доллара.
Металлы
Цена на золото поднимались в понедельник вечером до рекордных значений на фоне неопределенности в мировой торговле, следует из биржевых данных и комментария аналитика, пишет 1prime.ru. По состоянию на 19:57 аст цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 55,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,64%, до 3 413,5 доллара за тройскую унцию. Показатель находится выше отметки в 3 400 долларов впервые с 20 июня.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 22:23 аст bitcoin торговался по 117 315,67 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты снизилась на 0,94%, а ее капитализация составила 2,33 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 761,9 доллара, повысившись в цене на 0,1%. Капитализация этой криптовалюты составила 454,3 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,9 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 22 июля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 21 июля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 21 июля.
1 австралийский доллар 344.98 тенге.
1 азербайджанский манат 312.35 тенге.
10 армянский драм 13.9 тенге.
1 белорусский рубль 162.1 тенге.
1 бразильский реал 94.88 тенге.
10 венгерских форинтов 15.47 тенге.
1 гонконгский доллар 67.45 тенге.
1 грузинский лари 197.55 тенге.
1 датская крона 82.68 тенге.
1 дирхам ОАЭ 144.16 тенге.
1 доллар США 529.44 тенге.
1 евро 617.06 тенге.
1 индийская рупия 6.14 тенге.
1000 иранский риал 12.6 тенге.
1 канадский доллар 386.06 тенге.
1 китайский юань 73.78 тенге.
1 кувейтский динар 1733.65 тенге.
1 кыргызский сом 6.05 тенге.
1 малазийский ринггит 125.07 тенге.
1 мексиканский песо 28.32 тенге.
1 молдавский лей 31.46 тенге.
1 норвежская крона 52 тенге.
1 польский злотый 145.51 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 141.15 тенге.
1 российский рубль 6.76 тенге.
1 СДР 723.06 тенге.
1 сингапурский доллар 413.01 тенге.
1 таджикский сомони 55.73 тенге.
1 тайский бат 16.37 тенге.
1 турецкая лира 13.13 тенге.
100 узбекских сумов 4.22 тенге.
1 украинская гривна 12.66 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 713 тенге.
1 чешская крона 25.08 тенге.
1 шведская крона 55.04 тенге.
1 швейцарский франк 662.38 тенге.
1 южноафриканский ранд 29.85 тенге.
100 южнокорейских вон 38.17 тенге.
1 японская иена 3.59 тенге.