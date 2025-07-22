Курсы валют на 22 июля, цены на нефть и металлы

Цена на золото поднимались в понедельник вечером до рекордных значений на фоне неопределенности в мировой торговле, следует из биржевых данных и комментария аналитика, пишет 1prime.ru. По состоянию на 19:57 аст цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 55,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,64%, до 3 413,5 доллара за тройскую унцию. Показатель находится выше отметки в 3 400 долларов впервые с 20 июня.