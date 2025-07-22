Узбекистан и SOCAR планируют добывать нефть в Устюрте

Ташкент работает с другими странами по добыче ресурсов на сложных месторождениях. Также при их содействии ведется обучение специалистов и цифровизация отрасли. В ходе совещания Мирзиёев отметил важность современных методов бурения при добыче энергоресурсов за счет повышения эффективности действующих скважин.