Узбекистан и SOCAR планируют добывать нефть в Устюрте

Ташкент работает с другими странами по добыче ресурсов на сложных месторождениях. Также при их содействии ведется обучение специалистов и цифровизация отрасли. В ходе совещания Мирзиёев отметил важность современных методов бурения при добыче энергоресурсов за счет повышения эффективности действующих скважин.
В интервью телеканалу «Узбекистан 24» глава Минэнерго Журабек Мирзамахмудов сообщил, что Ташкент и компания SOCAR планируют подписать соглашение по Устюрту до конца недели.
Напомним, летом прошлого года «Узбекнефтегаз» и SOCAR подписали соглашение о сотрудничестве в области нефти и газа.