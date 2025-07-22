Экономист АКРА Траутман рассказала, когда подешевеет борщевой набор

Стоимость так называемого борщевого набора в России снизится в августе и достигнет минимальных значений к осени, сообщила эксперт группы суверенных и региональных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Евгения Траутман.
Указанный перечень включает в себя свёклу, белокочанную капусту, морковь, картофель и лук. Речь идёт о продуктах питания, из которых можно приготовить борщ. Траутман уточнила, что уменьшение цен на ингредиенты для этого блюда связано с сезоном года.
«Учитывая сезонный характер изменения цен на овощи борщевого набора, к августу можно будет заметить снижение цен на данную категорию товаров, а в осенний период минимальные внутригодовые значения цены», — сказала специалист, слова которой приводит РИА Новости.
По её словам, это происходит из-за сбора урожая сельскохозяйственных культур. Эксперт отметила, что максимальная стоимость указанных продуктов питания обычно фиксируется в мае-июле. Причиной подорожания является исчерпание внутрироссийских запасов и рост импортных поставок овощей.
Траутман также добавила, что по состоянию на июнь 2025 года минимальные цены на ингредиенты борщевого набора были выявлены в Адыгее, Мордовии, Северной Осетии, и Нижегородской и Пензенской областях.
Напомним, в мае директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с aif.ru спрогнозировал падение стоимости картофеля в России с июня на 30%. Вместе с тем он предупреждал, что с осени цены вновь пойдут вверх.