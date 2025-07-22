Экономист АКРА Траутман рассказала, когда подешевеет борщевой набор

Указанный перечень включает в себя свёклу, белокочанную капусту, морковь, картофель и лук. Речь идёт о продуктах питания, из которых можно приготовить борщ. Траутман уточнила, что уменьшение цен на ингредиенты для этого блюда связано с сезоном года.