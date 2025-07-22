Не имеет отношения к индексации: кому увеличат пенсию с 1 августа

С 1 августа работающие пенсионеры смогут получить надбавку к пенсии. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал председатель общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Валерий Рязанский.
Он объяснил, что выплаты увеличат, потому что в течение года эти люди накапливают дополнительные пенсионные баллы, а их работодатель перечисляет взносы в Пенсионный фонд.
— Накопленные начисления позволяют увеличить пенсию человеку на три пенсионных балла, что приблизительно составляет 420−430 рублей в месяц, — уточнил эксперт.
Но, несмотря на реально накопленное количество пенсионных баллов в течение года, увеличить пенсию более чем на три пенсионных балла невозможно, подчеркнул собеседник «ВМ»:
— Законодательством РФ установлено, что за отработанный год пенсионеру не могут повысить страховую часть пенсии более чем на три балла, даже если он накопил пять баллов.
Остальным группам пожилых людей пенсию проиндексировали уже в начале года, напомнил эксперт.
— Ежегодная индексация всем остальным пенсионерам, в том числе неработающим, в соответствии с законом производится 1 января. В этом году пенсия увеличилась на 9,5 процента с учетом инфляции за прошедший год, — добавил Рязанский.
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал о существующих вариантах увеличения пенсионных выплат.
Также «ВМ» выяснила, какие социальные льготы доступны пенсионерам и для каких из них необходимо подать соответствующее заявление в Социальный фонд России, многофункциональный центр или через портал «Госуслуги».