190 промышленных проектов на $3 млрд реализуют в Казахстане в 2025 году

Для создания 190 проектов потратят 1,6 триллионов тенге (3 миллиарда долларов). Это позволит создать порядка 23 тысяч постоянных рабочих мест, отметили в правительстве.
Из них 28 проектов в горно-металлургической отрасли на 444 миллиарда тенге (838,6 миллионов долларов) обеспечат 6,5 тысяч новых рабочих мест.
Среди них:
- проекты по производству прямошовных труб и алюминиевых радиаторов в Караганде;
- алюминиевых профилей в Туркестанской области;
- алюминиевых изделий в Акмолинской области;
- ферросплавов в Павлодаре;
- катодной меди в Жамбылской области.
Помимо этого, к 2030 году планируют удвоить добычу меди и увеличить производство стали.
Удвоение добычи медной руды до 300 млн тонн ожидается в Казахстане за счет ввода в эксплуатацию новых месторождений Айдарлы, Коксай и Бенкала.
За счет расширения внутренней переработки и запуска новых проектов по производству горячебрикетированного железа объем добычи железной руды вырастет на 40% и достигнет 52 миллионов тонн.