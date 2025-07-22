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190 промышленных проектов на $3 млрд реализуют в Казахстане в 2025 году

АСТАНА, 22 июл — Sputnik. Правительство Казахстана сообщило о запуске новых промышленных проектов в 2025 году.

Источник: Предоставлено пресс-службой правительства Казахстана

Для создания 190 проектов потратят 1,6 триллионов тенге (3 миллиарда долларов). Это позволит создать порядка 23 тысяч постоянных рабочих мест, отметили в правительстве.

Из них 28 проектов в горно-металлургической отрасли на 444 миллиарда тенге (838,6 миллионов долларов) обеспечат 6,5 тысяч новых рабочих мест.

Среди них:

  • проекты по производству прямошовных труб и алюминиевых радиаторов в Караганде;
  • алюминиевых профилей в Туркестанской области;
  • алюминиевых изделий в Акмолинской области;
  • ферросплавов в Павлодаре;
  • катодной меди в Жамбылской области.

Помимо этого, к 2030 году планируют удвоить добычу меди и увеличить производство стали.

Удвоение добычи медной руды до 300 млн тонн ожидается в Казахстане за счет ввода в эксплуатацию новых месторождений Айдарлы, Коксай и Бенкала.

сообщил Кабмин

За счет расширения внутренней переработки и запуска новых проектов по производству горячебрикетированного железа объем добычи железной руды вырастет на 40% и достигнет 52 миллионов тонн.