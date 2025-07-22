Реальная зарплата петербуржцев приблизилась к 109 тыс. рублей

Кроме того, статистика также показывает значительное изменение цен на продукты питания. Так, с мая по июнь 2025 года стоимость моркови в Северной столице резко возросла примерно на 20%, а цена творога и рыбы повысилась на 4,3%. Несмотря на такие колебания, общая динамика цен на овощи и фрукты в июне показала снижение на 0,8%. Наибольшее падение стоимости отмечено среди свежей капусты, лука и сладкого перца.