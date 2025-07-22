Россиян призвали запастись большим количеством денег: в чём дело

Этих денег должно хватить, чтобы прожить без дохода от трех до шести месяцев, пояснили аналитики. Это означает, что сегодня людям необходимо создать финансовую подушку безопасности, равную их доходам за этот период. Это действительно крупная сумма, и в нынешних условиях оставаться без сбережений крайне рискованно.