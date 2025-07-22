Россиян призвали запастись большим количеством денег: в чём дело

Об этом сообщили аналитики портала Profinance, передает ИА DEITA.RU.
В связи с этим, как отметили эксперты, в России резко возросли риски массовых банкротств среди представителей бизнеса. В сложившихся условиях смогут удержаться на плаву лишь компании с крупными запасами ликвидности, позволяющими дождаться снижения ставок.
Однако, во-первых, таких фирм немного, поскольку большинство предприятий активно используют заемные средства, а во-вторых, даже у них резервы не безграничны. Чем дольше сохраняются высокие ставки, тем выше вероятность увеличения числа обанкротившихся компаний.
Для обычных граждан это чревато потерей работы. Если раньше поиск нового места занимал несколько месяцев, то теперь на это может уйти до полугода. По этой причине эксперты советуют россиянам иметь значительный запас средств.
Этих денег должно хватить, чтобы прожить без дохода от трех до шести месяцев, пояснили аналитики. Это означает, что сегодня людям необходимо создать финансовую подушку безопасности, равную их доходам за этот период. Это действительно крупная сумма, и в нынешних условиях оставаться без сбережений крайне рискованно.