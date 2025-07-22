На Урале закрыли пансионат для пожилых из-за антисанитарии

В городе Реже суд временно закрыл своим решение частный пансионат, где проживали пожилые уральцы. Причиной стало нарушение санитарных норм, которое выявили специалисты прокуратуры и Роспотребнадзора. Владелец пансионата признала наличие нарушений. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
В каждой комнате пансионата постояльцев проживает больше, чем положено по правилам, здесь нет безбарьерной среды, помещений для занятий спортом и отдыха. У сотрудников учреждения нет документов о прохождении вакцинации. В пищеблоке нет маркировки продуктов, пища готовится с нарушениями, продукты хранят в помещениях, не предназначенных для этого.
Суд учел, что предприниматель признала нарушения, а также учел, что такие нарушения фиксируются уже не в первый раз.
В итоге предпринимателя Елену Ларионову признали виновной в административном нарушении по статье 6.4 КоАП РФ, работа пансионата приостановлена на 90 суток.