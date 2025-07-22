На Урале закрыли пансионат для пожилых из-за антисанитарии

В каждой комнате пансионата постояльцев проживает больше, чем положено по правилам, здесь нет безбарьерной среды, помещений для занятий спортом и отдыха. У сотрудников учреждения нет документов о прохождении вакцинации. В пищеблоке нет маркировки продуктов, пища готовится с нарушениями, продукты хранят в помещениях, не предназначенных для этого.