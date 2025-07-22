Эксперт раскрыла, у каких семей могут быть востребованы кредитные каникулы

При этом эксперт указала, что при рождении первенца кредитные каникулы будут давать не всем. Она пояснила, что для получения отсрочки понадобится подтверждение, что доходы в семье снизились на 20%, а регулярные кредиты составляют не меньше 40% от среднемесячного дохода. Капустина добавила, что данные ограничения планируется ввести для того, чтобы помощь была направлена именно тем, кто в ней реально нуждается.