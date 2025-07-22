Эксперт раскрыла, у каких семей могут быть востребованы кредитные каникулы

Профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина в беседе с «Российской газетой» заявила, что такая мера, как кредитные каникулы при рождении ребенка, может быть востребована у семей среднего класса, где ипотечные выплаты составляют существенную долю семейного бюджета.
Как заметила эксперт, привлекательность соответствующей программы напрямую зависит от условий предоставления каникул, и если механизм будет прост и доступен, без избыточной бюрократии, то спрос окажется высоким. Она подчеркнула, что семьям нужно быстрое решение финансовых вопросов, особенно если речь идет о появлении ребенка.
Капустина обратила внимание на то, что кредитные каникулы дадут возможность молодым родителям снизить финансовое бремя и приспособиться к новым жизненным условиям, когда доходы семьи естественным образом сокращаются, расходы, в свою очередь, увеличиваются, а их структура претерпевает трансформацию. Собеседница издания уточнила, что молодые семьи должны четко понимать условия получения каникул и то, что после их окончания все равно придется платить и планировать свой бюджет.
При этом эксперт указала, что при рождении первенца кредитные каникулы будут давать не всем. Она пояснила, что для получения отсрочки понадобится подтверждение, что доходы в семье снизились на 20%, а регулярные кредиты составляют не меньше 40% от среднемесячного дохода. Капустина добавила, что данные ограничения планируется ввести для того, чтобы помощь была направлена именно тем, кто в ней реально нуждается.
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