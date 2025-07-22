Власти одобрили застройку за «Екатеринбург-Ареной»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект застройки в границах улиц Крауля — Репина — Токарей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Согласно проекту, предусмотрено строительство двух 29-этажных домов и одного 22-этажного. Жилищный фонд на территории составит 67,3 тыс. кв. м. Здесь планируется заселить 1 418 человек. В новом квартале появятся также встроенный детский сад на 75 мест и офисное здание. Перед началом строительства девелопер снесет здания, которые расположены на стоянке в границах указанного квартала.
Застройщиком жилого комплекса выступает «Атлас Девелопмент». Общественные обсуждения проекта прошли в апреле.