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Лукашенко сказал, какие предприятия Беларусь хочет открыть в Самарской области

Лукашенко сказал о создании предприятий в Самарской области России.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о создании совместных предприятий с Самарской областью России, сообщила пресс-служба президента.

Белорусским лидером, в частности, было предложено Самарской области создавать совместные предприятия и с учетом уже имеющихся компетенций, и по новым направлениям. При этом центральными задачами он назвал увеличение несырьевого экспорта, наращивание промкооперации, а также выпуск союзного продукта.

Лукашенко сказал, что Беларусь хочет сотрудничать с Самарской областью — «очень мощной в промышленном отношении». И сказал, что обе стороны выиграют от взаимодействия.

— В результате этого сотрудничества мы получили бы новые компетенции, а вы получили бы хороших, мозговитых людей в Беларуси, которые могли бы сотрудничать и создавать совместный продукт, — уверен он.

Затем президент уточнил направления деятельности, обратив внимание на традиционные направления сотрудничества: поставки белорусской техники в этот регион России, в том числе, пассажирской, грузовой, коммунальной, дорожно-строительной, карьерной, сельскохозяйственной, пожарной и другой. Также он сказал о том, что в Беларуси и в промышленности, и в сельском хозяйстве производят все товары, нужные для жизни. Уделил внимание отрасли станкостроения, в том числе авиастроения. Предложил производить комплектующие для легковых авто. И предложил поставки белорусского лифтового оборудования. И еще сказал, что можно производить нужные продукты питания, чтобы продавать на совместных рынках.

— Космос, ракетостроение, авиастроение — вот то, что нас очень интересует в Самаре. Ракетостроение у вас на высочайшем уровне, — констатировал глава Беларуси.

А еще Александр Лукашенко снизил часть нагрузки на субъекты хозяйствования Беларуси новым указом.

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