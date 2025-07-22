Лукашенко сказал, какие предприятия Беларусь хочет открыть в Самарской области

Затем президент уточнил направления деятельности, обратив внимание на традиционные направления сотрудничества: поставки белорусской техники в этот регион России, в том числе, пассажирской, грузовой, коммунальной, дорожно-строительной, карьерной, сельскохозяйственной, пожарной и другой. Также он сказал о том, что в Беларуси и в промышленности, и в сельском хозяйстве производят все товары, нужные для жизни. Уделил внимание отрасли станкостроения, в том числе авиастроения. Предложил производить комплектующие для легковых авто. И предложил поставки белорусского лифтового оборудования. И еще сказал, что можно производить нужные продукты питания, чтобы продавать на совместных рынках.