Строители ВСМ Москва — Петербург внедрят инновационную технологию путей без шпал

Руководитель компании «Нацпроектстрой» Алексей Крапивин рассказал изданию РБК, что проект высокоскоростного железнодорожного сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом предполагает использование современных методов строительства железнодорожных путей без традиционных деревянных или железобетонных шпал и гравийного балласта.
Примерно 18% всей трассы займет строительство искусственных конструкций, преимущественно мостовых переходов и путепроводов общей протяженностью около 100 км.
Инновационная технология предусматривает укладку рельсов непосредственно на специальную многослойную бетонную основу, исключающую необходимость привычного щебневого основания. Бетонная плита обладает повышенной устойчивостью к деформациям и значительно увеличивает срок службы инфраструктуры.
Подземные насыпи планируется возводить на сваях и с гидроизоляционными покрытиями и покрытием из асфальтобетона. Этот подход позволит обеспечить надежность и долговечность дороги.
Сейчас на проекте занято более четырех тысяч сотрудников, а на пиковых этапах работ потребуется привлечение до сорока тысяч специалистов различных профессий.