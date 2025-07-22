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Строители ВСМ Москва — Петербург внедрят инновационную технологию путей без шпал

Алексей Крапивин, руководитель компании «Нацпроектстрой», рассказал изданию РБК, что проект высокоскоростного железнодорожного сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом предполагает использование современных методов строительства железнодорожных путей без традиционных деревянных или железобетонных шпал и гравийного балласта.

Руководитель компании «Нацпроектстрой» Алексей Крапивин рассказал изданию РБК, что проект высокоскоростного железнодорожного сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом предполагает использование современных методов строительства железнодорожных путей без традиционных деревянных или железобетонных шпал и гравийного балласта.

Примерно 18% всей трассы займет строительство искусственных конструкций, преимущественно мостовых переходов и путепроводов общей протяженностью около 100 км.

Инновационная технология предусматривает укладку рельсов непосредственно на специальную многослойную бетонную основу, исключающую необходимость привычного щебневого основания. Бетонная плита обладает повышенной устойчивостью к деформациям и значительно увеличивает срок службы инфраструктуры.

Подземные насыпи планируется возводить на сваях и с гидроизоляционными покрытиями и покрытием из асфальтобетона. Этот подход позволит обеспечить надежность и долговечность дороги.

Сейчас на проекте занято более четырех тысяч сотрудников, а на пиковых этапах работ потребуется привлечение до сорока тысяч специалистов различных профессий.