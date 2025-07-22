Самарцам рассказали, что водительские права подорожают в два раза с 1 сентября

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении госпошлин для автовладельцев. Инициатива исходит от правительства РФ и является частью изменений в Налоговый кодекс.
Основные изменения:
Обычные водительские права подорожают с 2 до 4 тыс. рублей;
Права нового поколения будут стоить 6 тыс. вместо 3 тыс.;
Международные права поднимутся в цене с 1,6 до 3,2 тыс. рублей.
За регистрацию транспорта:
Госномера для авто — 3 тыс. рублей (было 2 тыс.);
ПТС — 1,2 тыс. вместо 800 рублей;
СТС на бумаге — 1,5 тыс. (было 500 рублей);
СТС на пластике — 4,5 тыс. (было 1,5 тыс.).
Другие изменения:
Номера для мотоциклов и прицепов — 2,25 тыс. рублей;
Внесение изменений в ПТС — 525 рублей;
Транзитные номера: металлические — 2,4 тыс., бумажные — 300 рублей;
Новый сбор за техосмотр — 500 рублей;
Пошлина для автошкол — 15 тыс. рублей.
Авторы законопроекта объясняют повышение тем, что тарифы не менялись с 2014 года. Если закон окончательно примут, новые цены начнут действовать с 1 сентября 2025 года.
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