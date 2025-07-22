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Самарцам рассказали, что водительские права подорожают в два раза с 1 сентября

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении госпошлин для автовладельцев.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении госпошлин для автовладельцев. Инициатива исходит от правительства РФ и является частью изменений в Налоговый кодекс.

Основные изменения:

Обычные водительские права подорожают с 2 до 4 тыс. рублей;

Права нового поколения будут стоить 6 тыс. вместо 3 тыс.;

Международные права поднимутся в цене с 1,6 до 3,2 тыс. рублей.

За регистрацию транспорта:

Госномера для авто — 3 тыс. рублей (было 2 тыс.);

ПТС — 1,2 тыс. вместо 800 рублей;

СТС на бумаге — 1,5 тыс. (было 500 рублей);

СТС на пластике — 4,5 тыс. (было 1,5 тыс.).

Другие изменения:

Номера для мотоциклов и прицепов — 2,25 тыс. рублей;

Внесение изменений в ПТС — 525 рублей;

Транзитные номера: металлические — 2,4 тыс., бумажные — 300 рублей;

Новый сбор за техосмотр — 500 рублей;

Пошлина для автошкол — 15 тыс. рублей.

Авторы законопроекта объясняют повышение тем, что тарифы не менялись с 2014 года. Если закон окончательно примут, новые цены начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

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