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Новые ГЭС в 4 областях Узбекистана будут вырабатывать 648 миллионов кВт·ч электроэнергии

ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Новые ГЭС в четырех областях Узбекистана будут ежегодно вырабатывать 648 млн кВт·ч электроэнергии, сообщает пресс-служба главы республики.

Источник: Sputnik.uz

Президенту РУз Шавкату Мирзиёеву доложили о подготовке к осенне-зимнему сезону.

Речь шла о наращивании объемов производства энергии, закачке газа в подземные хранилища и обеспечении сбалансированной поставки ресурсов.

Так, на Талимарджанской теплоэлектростанции ведется строительство двух парогазовых установок общей мощностью 1 065 мегаватт, в Сырдарье — новой ТЭС мощностью 1 573 мегаватта. Совокупная проектная мощность этих объектов составит 20 млрд киловатт-часов в год.

Кроме того, до конца текущего года в Ташкентской, Наманганской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях будет запущено несколько новых гидроэлектростанций суммарной мощностью 162 мегаватта. Они обеспечат выработку 648 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. Эти мощности станут дополнительным ресурсом для удовлетворения потребностей населения и поддержки динамично развивающейся экономики.

говорится в сообщении

Параллельно начаты работы по ремонту соответствующих сетей и подстанций, также формируют необходимые резервы топлива, запчастей и комплектующих для стабильной работы теплоэлектростанций.

Глава республики поставил задачи по последовательной модернизации инфраструктуры и обеспечению стабильного и бесперебойного энергоснабжения.