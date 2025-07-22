Новые ГЭС в 4 областях Узбекистана будут вырабатывать 648 миллионов кВт·ч электроэнергии

Президенту РУз Шавкату Мирзиёеву доложили о подготовке к осенне-зимнему сезону.
Речь шла о наращивании объемов производства энергии, закачке газа в подземные хранилища и обеспечении сбалансированной поставки ресурсов.
Так, на Талимарджанской теплоэлектростанции ведется строительство двух парогазовых установок общей мощностью 1 065 мегаватт, в Сырдарье — новой ТЭС мощностью 1 573 мегаватта. Совокупная проектная мощность этих объектов составит 20 млрд киловатт-часов в год.
Кроме того, до конца текущего года в Ташкентской, Наманганской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях будет запущено несколько новых гидроэлектростанций суммарной мощностью 162 мегаватта. Они обеспечат выработку 648 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. Эти мощности станут дополнительным ресурсом для удовлетворения потребностей населения и поддержки динамично развивающейся экономики.
Параллельно начаты работы по ремонту соответствующих сетей и подстанций, также формируют необходимые резервы топлива, запчастей и комплектующих для стабильной работы теплоэлектростанций.
Глава республики поставил задачи по последовательной модернизации инфраструктуры и обеспечению стабильного и бесперебойного энергоснабжения.