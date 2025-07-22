Новые ГЭС в 4 областях Узбекистана будут вырабатывать 648 миллионов кВт·ч электроэнергии

Кроме того, до конца текущего года в Ташкентской, Наманганской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях будет запущено несколько новых гидроэлектростанций суммарной мощностью 162 мегаватта. Они обеспечат выработку 648 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. Эти мощности станут дополнительным ресурсом для удовлетворения потребностей населения и поддержки динамично развивающейся экономики.