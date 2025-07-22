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Судьбу стройки на улице Раевского в Екатеринбурге решат в августе

На объекте проводят изыскательные работы.

Источник: Комсомольская правда

Судьба скандальной стройки на улице Раевского, 4, решится в августе. Сейчас на объекте после жалоб жителей соседних домов проводят изыскательные работы. Ранее после выкапывания котлована стала осыпаться земля с соседнего участка. Об этом сообщает «ФедералПресс».

— На участке проводятся изыскательные работы, которые займут около двух — трех недель. После этого можно уже говорить о том, какое решение будет принято, — рассказывают в мэрии Екатеринбурга.

После начала строительства нового дома жильцы соседних домов стали жаловаться на то, что земля рядом со стройкой покрылась трещинами и стала осыпаться. Это могло произойти из-за ошибочных расчетов нагрузок, а также нарушений в технологии укрепления стенок котлована.

Следственный комитет по итогам проверки возбудил уголовное дело. Строительные работы на объекте приостановили.