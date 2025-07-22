Названа сумма, которую россияне ежегодно тратят на пакеты

Как заметил экономист, пакеты, на первый взгляд, не кажутся темой для анализа потребительского поведения, однако это по меньшей мере 7,5 тысячи в год из расчета один-два пакета по цене в 10−12 рублей в крупном супермаркете. При этом Тимофеев указал, что это лишь в том случае, если за покупками ходит один член семьи, однако если каждый идет домой и что-то покупает по дороге, то расходы растут.