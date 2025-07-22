Мишустин: Россия является одним из лидеров глобального рынка зерна

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что большая часть зерна, вывезенного по Черноморской зерновой инициативе в 2022 году, была доставлена в европейские страны, а не в развивающиеся государства Глобального Юга. По его словам, из-за этого основная цель соглашения по обеспечению продовольствием нуждающихся стран достигнута не была.