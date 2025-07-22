Новосибирская область вошла в топ-25 регионов по выдаче ипотеки

Новосибирская область заняла 21-е место в общероссийском рейтинге по числу выданных ипотечных кредитов. В среднем за последний год ипотеку оформили 16,6 человек на каждую тысячу экономически активного населения. Об этом сообщает РИА Новости.
Регион расположился в рейтинге между Челябинской и Амурской областями, демонстрируя уверенные показатели среди субъектов России.
Среди лидеров по выдаче ипотеки также оказались Якутия и Башкортостан.
Другие регионы Сибири показали следующие результаты: Иркутская область заняла 27-е место, Хакасия — 39-е, Красноярский край — 42-е. Омская, Томская области и Алтайский край оказались на 47, 52 и 53 местах соответственно.