ОмГАУ получит 100 млн рублей на создание инновационного центра

Реализация проекта запланирована на 2025−2028 годы. Главная цель — создание сортов пшеницы, которые будут превосходить существующие аналоги по урожайности и качеству зерна, а также смогут успешно выращиваться в сложных климатических условиях. Особое внимание уделят разработке сортов, устойчивых к высоким температурам, дефициту влаги и болезням, при этом способных давать высокие урожаи при правильном уходе.