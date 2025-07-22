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ОмГАУ получит 100 млн рублей на создание инновационного центра

Университет планирует реализовать два ключевых проекта.

Источник: РИА "Новости"

Омский государственный аграрный университет стал победителем федерального конкурса и получит грант в размере 100 миллионов рублей на создание инжинирингового центра.

Новый центр под названием «Селекция и генная инженерия сельскохозяйственных культур» будет работать над созданием особых сортов пшеницы. Главная задача — вывести сорта, способные противостоять сложным климатическим условиям и болезням.

Университет планирует реализовать два ключевых проекта: создание устойчивых к климату высокоурожайных сортов пшеницы и выведение отзывчивых к удобрениям интенсивных сортов. На выделенные средства закупят современное оборудование: фитотрон, зерноочистительный комплекс, семенную линию и тепличный комплекс.

Реализация проекта запланирована на 2025−2028 годы. Главная цель — создание сортов пшеницы, которые будут превосходить существующие аналоги по урожайности и качеству зерна, а также смогут успешно выращиваться в сложных климатических условиях. Особое внимание уделят разработке сортов, устойчивых к высоким температурам, дефициту влаги и болезням, при этом способных давать высокие урожаи при правильном уходе.