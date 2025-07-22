Новая индустриальная Астана: в столице создадут около 15 тысяч рабочих мест

Главная цель — развивать экономику, создавать рабочие места и модернизировать инфраструктуру города.
Благодаря этим проектам в Астане появится около15 тысяч новых рабочих мест. Это поможет многим горожанам найти работу и улучшить свой уровень жизни. Особенно активно развиваются такие направления, как логистика, сельское хозяйство, энергетика, медицина, туризм и высокие технологии.
Среди ключевых проектов:
- Логистический парк на 223 га вдоль трассы Астана — Караганда;
- Аграрная индустриальная зона на 87 га с переработкой сельхозпродукции;
- Завод глубокой переработки пшеницы — около 300 рабочих мест;
- Экопарк «Энергия Астаны» для утилизации ТБО с генерацией электроэнергии;
- Агрохимический комплекс по производству удобрений;
- Предприятие по выпуску бронетехники — до 1200 рабочих мест;
- Сервисный центр по обслуживанию электровозов — 400 рабочих мест и многие другие.
Новые предприятия дадут импульс развитию индустриальной зоны, увеличат долю реального сектора в экономике столицы и станут шагом к устойчивому и технологичному будущему Астаны.