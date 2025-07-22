Новая индустриальная Астана: в столице создадут около 15 тысяч рабочих мест

Благодаря этим проектам в Астане появится около15 тысяч новых рабочих мест. Это поможет многим горожанам найти работу и улучшить свой уровень жизни. Особенно активно развиваются такие направления, как логистика, сельское хозяйство, энергетика, медицина, туризм и высокие технологии.