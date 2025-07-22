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Новая индустриальная Астана: в столице создадут около 15 тысяч рабочих мест

В рамках реализации обновленного Генерального плана до 2035 года в столице запланировано более 125 инвестиционных проектов: от логистических хабов до высокотехнологичных заводов.

Источник: Акимат Астаны

Главная цель — развивать экономику, создавать рабочие места и модернизировать инфраструктуру города.

Благодаря этим проектам в Астане появится около15 тысяч новых рабочих мест. Это поможет многим горожанам найти работу и улучшить свой уровень жизни. Особенно активно развиваются такие направления, как логистика, сельское хозяйство, энергетика, медицина, туризм и высокие технологии.

Среди ключевых проектов:

  • Логистический парк на 223 га вдоль трассы Астана — Караганда;
  • Аграрная индустриальная зона на 87 га с переработкой сельхозпродукции;
  • Завод глубокой переработки пшеницы — около 300 рабочих мест;
  • Экопарк «Энергия Астаны» для утилизации ТБО с генерацией электроэнергии;
  • Агрохимический комплекс по производству удобрений;
  • Предприятие по выпуску бронетехники — до 1200 рабочих мест;
  • Сервисный центр по обслуживанию электровозов — 400 рабочих мест и многие другие.

Новые предприятия дадут импульс развитию индустриальной зоны, увеличат долю реального сектора в экономике столицы и станут шагом к устойчивому и технологичному будущему Астаны.