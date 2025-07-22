«Беларусбанк» ограничивает снятие наличных с карт суммой от 600 до 1000 рублей с 4 августа

В «Беларусбанке» сказали, что с 4 августа вводятся ограничения на снятие наличных денежных средств с банковских карт банка.
В частности, вводятся ограничения на снятие наличности по картам линейки «Бархат». На эти карты банк вводит дневной лимит — до 600 белорусских рублей в сутки. И также со всех других карт банка в сутки можно будет снять не более 1000 рублей в сутки.
При необходимость снять сумму, которая больше лимита, клиенту банка придется обращаться в контакт-центр по короткому номеру 147 или посетить ближайшее отделение Беларусбанка. После обращения лимит будет отменяться на время.
— Принятые меры позволят повысить безопасность и защитить клиентов от мошеннических действий, — прокомментировали в пресс-службе банка.
Между тем милиция назвала белорусам шесть цифр карты, которые нужно проверять при покупках онлайн.