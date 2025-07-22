Павленко: в Ялте продолжается благоустройство Городского сада

Горсад благоустраивают по программе программы «Формирование комфортной городской среды». В настоящее время на объекте завершается демонтаж бетонной плитки. Кроме того, в районе концертного зала «Юбилейный» рабочие укладывают кабели освещения в траншеи. Далее это место собираются засыпать, а затем уложить плитку.