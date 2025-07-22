Павленко: в Ялте продолжается благоустройство Городского сада

В настоящее время в Ялте продолжается благоустройство Городского сада. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.
Горсад благоустраивают по программе программы «Формирование комфортной городской среды». В настоящее время на объекте завершается демонтаж бетонной плитки. Кроме того, в районе концертного зала «Юбилейный» рабочие укладывают кабели освещения в траншеи. Далее это место собираются засыпать, а затем уложить плитку.
«До конца недели приступим к самой укладке», — отметила Павленко.
Руководитель администрации добавила, что сделала замечание подрядчику за несоблюдение культуры производства. По ее словам, на объекте очень грязно.
Градоначальница рассказала, что в Городском саду решили проложить систему полива, которая не была предусмотрена проектом. Глава Ялты также предложила жителям решить судьбу квадратного фонтана. Объект уже устарел и нуждается в серьезном ремонте.
«Поступило предложение сделать на его месте сухой фонтан, подобный тому, что у нас на площади Советской, только еще с музыкальными эффектами», — отметила Павленко.