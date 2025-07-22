В Волгограде уклоняющуюся от проверок УК лишили 14 домов

В итоге жильцам 14 домов придется выбрать новую управляющую организацию. Это здания № 2 и 2а на проспекте Столетова, № 53 на проспекте Ленина, № 20А и 22А на улице 64-й Армии, № 84 на улице Быстрова, № 67 на Новороссийской, № 2А на Днестровской, № 1 на улице Северный городок, № 48 на Штеменко, № 15 на 51-й Гвардейской, "12 на Бурейской, № 22 на Шекснинской, № 48 на Краснополянской. На общее собрание жильцов этих домов придется созвать городским властям. Если собственники его проигнорируют, или не смогут договориться и принять решение, то управляющую компанию им выберут в рамках открытого конкурса, объяснили в Госжилнадзоре.