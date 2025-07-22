Онкоцентр за 22 миллиарда рублей появится в Нижнем Новгороде

Как сообщили в Минздраве, проект включает в себя строительство нового хирургического корпуса с многопрофильным стационаром, отделением неотложной помощи и поликлиникой, центра радионуклидной диагностики и терапии, а также пансионата и многоуровневой парковки. В онкоцентре установят оборудование, необходимое для передового метода диагностики раковых заболеваний. Таких комплексов в регионе сейчас нет, поэтому нижегородцы вынуждены проходить обследования в других городах.