Онкоцентр за 22 миллиарда рублей появится в Нижнем Новгороде

Проект реализуют в рамках инициативы «Город здоровья», пишет ИА «Время Н».
По данным ведомства, «Город здоровья» позволит объединить ресурсы Областной клинической больницы имени Н. А. Семашко и Областного клинического онкологического диспансера, и создать единый комплекс для диагностики и лечения на одной территории.
Как сообщили в Минздраве, проект включает в себя строительство нового хирургического корпуса с многопрофильным стационаром, отделением неотложной помощи и поликлиникой, центра радионуклидной диагностики и терапии, а также пансионата и многоуровневой парковки. В онкоцентре установят оборудование, необходимое для передового метода диагностики раковых заболеваний. Таких комплексов в регионе сейчас нет, поэтому нижегородцы вынуждены проходить обследования в других городах.
Проектно-сметная документация «Города здоровья» находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе. Общая стоимость проекта превышает 22 миллиарда рублей, а финансирование планируется из федерального и регионального бюджетов в период с 2026 по 2028 год.
В Минздраве Нижегородской области также отметили, что к строительству пансионата у будущего онкоцентра планируется привлечь частных инвесторов.