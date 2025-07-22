Где в Казахстане жить становится дороже при растущей зарплате

Индекс реальной заработной платы, отражающий покупательную способность, вырос всего на 1,2%. Это означает, что в среднем казахстанцы могут позволить себе лишь немного больше товаров и услуг, чем год назад. Однако в ряде регионов ситуация хуже: покупательная способность там снизилась. В лидерах по падению — Западно-Казахстанская область (минус 5,2%) и даже Атырауская, несмотря на одну из самых высоких зарплат в стране, где снижение составило 3,9%. Также ухудшение отмечено в Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Акмолинской и Мангистауской областях.