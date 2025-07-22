АвтоВАЗ может перейти на четырёхдневку с конца сентября, впервые с 2022 года

На АвтоВАЗе заявили о возможном введении неполной рабочей недели с 29 сентября — производство могут перевести на четырёхдневный график.
Такое решение, как сообщили в пресс-службе компании, связано с общей нестабильностью на российском автомобильном рынке.
Среди главных причин — высокая ключевая ставка и ужесточение условий выдачи автокредитов, что снижает покупательскую активность. Об этом сообщила «Российская газета».
Ещё один фактор — наплыв импортных автомобилей, ввезённых в основном в 2024 году. По оценкам предприятия, на складах сейчас около 400 тысяч таких машин. Они продаются по заниженным ценам, создавая жёсткую конкуренцию отечественным брендам.
Окончательное решение о сокращении графика будет принято после анализа рыночной ситуации и экономических показателей.
При этом на предприятии подчеркивают: все необходимые меры для стабильной работы предпринимаются — продолжается разработка новых моделей, а также реализуются масштабные программы скидок для стимулирования спроса.
Компания заверила, что социальные обязательства перед сотрудниками выполнять будет в полном объёме, в рамках действующего коллективного договора.
Ранее, на ПМЭФ-2025, гендиректор АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что продажи Lada в 2025 году могут снизиться на 20−25%, и производственные планы будут скорректированы пропорционально.
Напомним, четырёхдневная неделя уже применялась на тольяттинском заводе — в 2022 году из-за дефицита комплектующих и кризиса на рынке.
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