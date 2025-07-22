АвтоВАЗ может перейти на четырёхдневку с конца сентября, впервые с 2022 года

Ещё один фактор — наплыв импортных автомобилей, ввезённых в основном в 2024 году. По оценкам предприятия, на складах сейчас около 400 тысяч таких машин. Они продаются по заниженным ценам, создавая жёсткую конкуренцию отечественным брендам.