Суд обязал мэрию Новосибирска продать ТЦ «Подсолнух»

Инвесторы требовали признать незаконным бездействие городской администрации, которая не могла продать долгострой на площади Маркса с торгов с 2022 года, после решения Ленинского райсуда. Две попытки продажи комплекса по начальной цене 1,8 миллиарда рублей оказались безуспешными.
В ходе процесса инвесторы уточнили требования, настаивая на проведении торгов в соответствии с законом «Об исполнительном производстве», предусматривающим снижение цены. Суд удовлетворил иск в полном объёме, обязав муниципалитет продавать «Подсолнух» до фактического исполнения решения суда, снижая цену, либо рассмотреть вариант приобретения объекта в муниципальную собственность.
Судебное решение может быть обжаловано.
Напомним, ранее здание ТЦ было заброшено и неоднократно подвергалось актам вандализма, что только усугубило его разрушение. Новосибирцы заметили, что вокруг ТЦ разбросано битое стекло, а под окнами, где стёкла разбиты и торчат осколки, расположена остановка, где люди ждут транспорт, находясь в зоне риска.
В мэрии изданию Om1.ru Новосибирск пояснили, что за 2025 год от жителей города поступило четыре обращения по вопросу состояния здания ТЦ «Подсолнух».
На данный момент вокруг здания ТЦ размещена круглосуточная охрана. На эти цели были выделены средства из резервного фонда мэрии Новосибирска, сообщает её пресс-служба.