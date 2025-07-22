Суд обязал мэрию Новосибирска продать ТЦ «Подсолнух»

Напомним, ранее здание ТЦ было заброшено и неоднократно подвергалось актам вандализма, что только усугубило его разрушение. Новосибирцы заметили, что вокруг ТЦ разбросано битое стекло, а под окнами, где стёкла разбиты и торчат осколки, расположена остановка, где люди ждут транспорт, находясь в зоне риска.