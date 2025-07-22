Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Строительство дорог к общежитиям ИТ-кампуса в Нижнем перенесли на год

Нижегородские власти выделят более 40 млн рублей на создание подъездного пути к студенческим корпусам ИТ-кампуса «Неймарк», расположенным на улице Большие Овраги.

Эта новая дорога обеспечит связь между отрезком улицы Шевченко (от пересечения с Малой Ямской до Дальней улицы) и проездом, ведущим от Малой Ямской к зданию номер 17 на улице Большие Овраги.

Первоначально планировалось инвестировать эти 40,2 миллиона рублей в дорожное строительство в текущем году, но затем финансирование было отложено до 2026 года. Официальные причины этой задержки не сообщаются.

Стоит отметить, что компания-застройщик уже завершила возведение восемнадцати общежитий, предназначенных для ИТ-кампуса «Неймарк».