Строительство дорог к общежитиям ИТ-кампуса в Нижнем перенесли на год

Эта новая дорога обеспечит связь между отрезком улицы Шевченко (от пересечения с Малой Ямской до Дальней улицы) и проездом, ведущим от Малой Ямской к зданию номер 17 на улице Большие Овраги.
Первоначально планировалось инвестировать эти 40,2 миллиона рублей в дорожное строительство в текущем году, но затем финансирование было отложено до 2026 года. Официальные причины этой задержки не сообщаются.
Стоит отметить, что компания-застройщик уже завершила возведение восемнадцати общежитий, предназначенных для ИТ-кампуса «Неймарк».