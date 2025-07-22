В Новочеркасске появится завод геосинтетических материалов за 600 млн рублей

По данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Геопродукт» зарегистрирована в Москве в 2010 г. Основным видом деятельности организации является изготовление изделий из проволоки и пружин. Руководит предприятием Станислав Романов, единственным учредителем выступает Александр Гезин. Выручка компании в 2024 году достигла 558 млн руб., чистая прибыль составила 4,3 млн руб.