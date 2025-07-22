Иностранцы смогут открывать бизнес, не посещая Казахстан

Digital Nomad Residency позволяет получить вид на жительство полностью в онлайн-формате. Ранее для этого требовалось личное прибытие в страну, получение ИИН и ЭЦП, а также подтверждение дохода. Сегодня процесс стал полностью дистанционным. Подача осуществляется через сайты astanahub.com и egov.kz. ИИН и ЭЦП можно оформить через загранучреждения, подтверждение дохода больше не требуется. Это значительно упростило въезд и легализацию для иностранных IT-специалистов.