Иностранцы смогут открывать бизнес, не посещая Казахстан

В качестве примера он привел мобильное приложение QazETA. Это приложение по онбордингу иностранцев в Казахстане, которое предоставляет им доступ к ряду сервисов.
Среди них:
- Цифровые госуслуги — получение визы, регистрация по месту пребывания и иные миграционные сервисы;
- Туризм — информация о достопримечательностях, турах, бронирование гостиниц, покупка билетов и другое;
- Связь и транспорт — покупка SIM-карт, аренда авто, такси, график и оплата общественного транспорта;
- Бизнес и инвестиции — доступ к информации об Astana Hub, МФЦА, а также B2B-услугам;
- Безопасность — экстренные контакты, медицинские услуги.
15 июля 2025 г. в рамках пилотного проекта мобильное приложение QazETA было размещено в Playmarket. На площадке AppStore размещение приложения планируется осуществить до конца этого месяца.
Кроме этого, в октябре 2025 года в рамках приложения будут запущены два новых процесса, по которым идет проработка законодательства. Это ETA (Electronic Travel Authorization) — выдача разрешений на въезд для безвизовых стран.
А также E-residency — новая возможность для иностранцев, на примере опыта Эстонии и Сейшел. То есть, предоставление возможности регистрации резидентства в юрисдикции МФЦА для открытия бизнеса без посещения страны.
Министр напомнил о запущенных программах — Digital Nomad Residency и Digital Nomad Visa.
Digital Nomad Residency позволяет получить вид на жительство полностью в онлайн-формате. Ранее для этого требовалось личное прибытие в страну, получение ИИН и ЭЦП, а также подтверждение дохода. Сегодня процесс стал полностью дистанционным. Подача осуществляется через сайты astanahub.com и egov.kz. ИИН и ЭЦП можно оформить через загранучреждения, подтверждение дохода больше не требуется. Это значительно упростило въезд и легализацию для иностранных IT-специалистов.
Digital Nomad Visa — специализированная виза для цифровых кочевников. Программа позволяет работать в Казахстане по своей профессии сроком до 1 года с возможностью дальнейшего получения ВНЖ. Оформляется онлайн и впервые легализует трудовую деятельность цифровых кочевников на территории страны.
На сегодняшний день получены 204 заявки на участие в программах. Выданы первые две визы IT специалистам, это граждане Алжира и Ботсваны.