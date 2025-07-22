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В Калининграде до конца года обновят троллейбусный парк

В Калининграде планируют обновить троллейбусный парк до конца года.

Такое заявление сделал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в ходе прямой линии.

Он отметил, что изначально план по обновлению должен был занять около трех лет, однако процесс решили ускорить. Также губернатор заявил о намерении сохранить два трамвайных маршрута, которые сейчас существуют в городе.

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных назвал трамвай самым экономически выгодным видом транспорта. Несмотря на это, в Гвардейске решили сохранить два трамвайных маршрута.